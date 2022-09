Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7 Uhr, mehrere Farbschmierereien in Wimsheim hinterlassen. Rund um eine Gebäudefassade sprühten die Täter mehrfach ein Zeichen ähnlich dem Buchstaben Z. Auch an dort aufgestellten Bänken wurde das Zeichen hinterlassen. Im selben Zeitraum schmierten die Täter den Buchstaben außerdem an ein Wohnhaus in der Seestraße und an ein dort abgestelltes Auto. Wie hoch der Gesamtschaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern. Der Polizeiposten Heimsheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30 zu melden.