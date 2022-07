Einsatz in Weil der Stadt Kind bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Weil der Stadt ist ein vierjähriges Kind schwer verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr war eine 27-jährige Kia-Fahrerin auf der Benzstraße in Richtung Josef-Beyerle-Straße unterwegs. Auf Höhe einer Flüchtlingsunterkunft entdeckte sie vor einem geparkten Lastwagen drei Kinder am Fahrbahnrand. Als sie den Lastwagen bereits zur Hälfte passiert hatte, rannte ein Kind laut Bericht der Polizei unvermittelt vor dem Lkw hervor und auf die Straße. Es wollte wohl, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, schnell zurück in Richtung Unterkunft laufen.