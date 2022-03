Weil der Stadt - Die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt musste am Dienstag gegen 8.30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften in eine Unterkunft in der Weiler Benzstraße ausrücken, nachdem eine Brandmeldeanlage des Gebäudes Alarm geschlagen hat. Ursache für den Alarm war ein Brathähnchen im Backofen. Wie die Polizei mitteilt, trat durch das Öffnen der Backofentür mutmaßlich ein Wasserdampf-Rauchgemisch aus, welches zum Auslösen des Rauchmelders führte. Verletzt wurde niemand, auch ein Schaden entstand nicht.