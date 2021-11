Einsatz in Renningen Feuer in der Zimmeräckerstraße

Renningen - Die Feuerwehr Renningen ist am Samstagabend ein paar Stunden im Einsatz gewesen, um einen Brand an einem Wohngebäude in der Zimmeräckerstraße zu löschen. Offenbar war es zwischen dem Wohngebäude und der angebauten Garage zu einem Dehnfugenbrand gekommen. Über die Ursache war der Polizei am Wochenende nichts bekannt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Leonberger Straße musste während des Einsatzes gesperrt werden, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.