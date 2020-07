Einsatz in Leonberg Wenn die Feuerwehr zum Vogelretter wird

Guter Rat ist teuer

Durch das Loch in der Wand hören auch die drei Feuerwehrmänner das Schreien des Vogels. Sehen können sie das Tier aber nicht. „Wir haben mit der Hand in den Schacht gegriffen, haben den Vogel aber nicht zu fassen bekommen“, sagt Volker Röckle. Mit der Handykamera filmen sie schließlich in den Schacht und entdecken in gut einem Meter Tiefe einen Turmfalken auf dem Schachtboden. „Er ist wohl in den Schacht gefallen. Vielleicht wollte er dort nisten“, so der Einsatzleiter.