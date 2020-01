Den Hauptcoup landeten die Ermittler in einem Hotel in Heidenheim. Dort trafen sich die mutmaßlichen Dealer am Donnerstagabend, offenbar um Stoff und Bargeld auszutauschen. Als einer der möglichen Täter Trolleys und Rucksäcke in ein Fahrzeug lud, griffen Spezialkräfte der Polizei zu. Die Tatverdächtigen leisteten keinen Widerstand.