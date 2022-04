Einsatz in Ditzingen Gruppe attackiert Fahrer von Nachtbus

Eine Gruppe unbekannter Männer hat in der Nacht zum 10. April den Fahrer eines Nachtbusses angegriffen und am Weiterfahren gehindert. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, attackierten zehn bis zwölf Männer gegen 2.30 Uhr einen Nachtbus der Linie N65 am Ditzinger Busbahnhof. Die Männer, die alle mit dunklen Jacken bekleidet waren, schienen den Bus an der Weiterfahrt hindern zu wollen und versuchten, gewaltsam die Eingangstür zu öffnen. Als der Bus langsam weiterfuhr, schlugen einige mit Fäusten gegen die Seiten des Busses.