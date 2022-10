Einsatz für die Leonberger Feuerwehr Hunderettung in zehn Metern Höhe

Wenn es brenzlig wird, dann ist die Feuerwehr zur Stelle – die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr in Leonberg stürzen sich aber nicht nur in brennende Häuser, sondern rücken auch zur ein oder anderen Tierrettung an. Wie vergangene Woche: Im Bereich der Carl-Schmincke-Straße in Eltingen war ein Hund durch ein offenes Dachfenster auf das Dach des Altbaus gesprungen. Auf den Ziegeln des Giebeldachs rutschte er bis zur Dachrinne, wo er verängstigt zu Halt kam – in zehn Metern Höhe, berichtet Feuerwehrkommandant Wolfgang Zimmermann.