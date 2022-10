Einsatz bei Friolzheim Drei Fahrer liefern sich Rennen auf A 8

Im Laufe dieser Manöver lehnten sich die Mitfahrenden teilweise aus den Fenstern, klatschten sich während der Fahrt mit Insassen der anderen Fahrzeuge ab, hielten Beine aus den Fenstern oder öffneten die Autotüren. Die Polizei konnte die drei Fahrzeuge an der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald schließlich anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Zeugen, die den Vorfallen beobachtet haben oder von den Rasern gar geschädigt wurden, können sich unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90 mit der Verkehrspolizeiinspektion in Stuttgart in Verbindung setzen.