Einsatz auf der B295 Betrunkener fährt Schlangenlinien

Am Montag gegen 8.30 Uhr ist ein 40 Jahre alter Peugeot-Fahrer mutmaßlich unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße 295 unterwegs gewesen. Bereits am Kreisverkehr bei Neuhengstett wurden Zeugen auf seine auffällige Fahrweise aufmerksam. Mehrfach kam der Wagen auf seiner Fahrt in Richtung Leonberg von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanken und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hierbei soll laut Polizei mindestens ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gefährdet worden und es zu einem Zusammenstoß mit einem roten Fahrzeug gekommen sein.