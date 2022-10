Am Donnerstagabend ist ein Wohnmobil auf dem Parkplatz Höllberg an der Autobahn 8 in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Leonberg und Rutesheim rückten gegen 18.50 Uhr mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an und konnten das Feuer zeitnah unter Kontrolle bringen. Vermutlich waren Kabelstränge aufgrund eines technischen Defekts im vorderen Fahrzeugbereich in Brand geraten. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.