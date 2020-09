Die 85-Jährige hatte Glück

Wie die Polizei berichtet, hatte ein Passant bemerkt, dass es in dem Höfinger Haus brennt. Der Mann rief deshalb die Rettungsleitstelle an und alarmierte die Einsatzkräfte – gerade noch rechtzeitig. Denn die Dachgeschosswohnung stand schon in Flammen. Die dort lebende 85-Jährige hatte Glück. Die Polizei spricht nur von „leichten Verletzungen“. Alle anderen Bewohner des Mehrparteienhauses blieben unverletzt, auch deren Wohnungen wurden vom Brand nicht beschädigt. Deshalb konnten sie nach dem Einsatz am Samstagvormittag in ihr Zuhause zurückkehren.