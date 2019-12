Einsätze an Weihachten Nur ein Brand im Kreis Böblingen

Grafenau - Eine Familie aus dem Grafenauer Ortsteil Dätzingen konnte den Heiligen Abend nicht mehr zu Hause verbringen: Ihr Wohnhaus war nach einem Feuer am Dienstag nicht mehr bewohnbar, meldete das Polizeipräsidium Ludwigsburg. Dabei handelt es sich im Kreis Böblingen um den einzigen Brand in einer Wohnung, Adventskränze und Weihnachtsbäume scheinen in diesem Jahr nicht in Flammen aufgegangen zu sein. In Grafenau war vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektrogerät der Auslöser für den Brand. Der Schaden an dem Einfamilienhaus wird auf 200 000 Euro geschätzt.