„Wir haben uns schon genau überlegt, ob wir das trotz der Pandemie aufziehen können. Aber wir wollten ein wenig Normalität in dieser Zeit verbreiten“, erklärt Geyer das Engagement des Einkaufszentrums, „auch, wenn wir nicht direkt davon profitieren. Es geht bei solchen Aktionen ja auch um Zusammenhalt und Unterstützung, um das Miteinander, das so schwierig geworden ist.“ Dann lacht er und erzählt: „Als ich am ersten Aktionssamstag mit meinen Kindern am Wagen stand, ist mir so richtig bewusst geworden, dass das die erste Festles-Rote vom Grill in diesem Jahr gewesen ist. Es war ein Genuss.“

Wer dieses Gefühl auch noch mal erleben will, hat am Samstag, 19. November, Gelegenheit dazu. Da beendet der Musikverein Renningen mit seinem Stand die Aktion.