Leonberg - Neue Herausforderungen für die Chefin des Leo-Centers: Nadine Fensterer übernimmt zum 1. Oktober zusätzlich zu ihren Aufgaben in Leonberg auch das Marstall-Center in Ludwigsburg. Das bestätigte Axel Diewald, der Regionaldirektor Südwest des Centerbetreibers ECE, auf Anfrage unserer Zeitung. Dass eine Führungskraft zwei Einkaufszentren leitet, sei in mehreren Objekten der ECE-Gruppe so üblich.