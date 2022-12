Weihnachtsstimmung in Leonberg Das Adventsdörfle als Publikumsmagnet

Zufriedene Organisatoren

Organisiert hat den Auftritt die Werbegemeinschaft Faszination Altstadt, die den Besuchern ein besonderes Highlight bieten wollte. Joachim Heller von Ziegler Wohn- und Tischkultur, der erste Vorsitzende der Werbegemeinschaft, lobt das von der Stadt anstelle des Nikolausmarktes neu entwickelte Konzept für die Adventswochenenden. „Das Adventsdörfle kommt einfach gut an“, ist sein erstes Fazit. Er selbst hat anlässlich der langen Einkaufsnacht zur Sushi-Probe in sein Vinum im Untergeschoss eingeladen, mit vom Starkoch Steffen Henssler kreierten Sushi-Spezialitäten und passenden Weinen.

Während die einen hier das Event genießen, ist in der Verkaufsausstellung eine Vielfalt an weihnachtlichen Dekorationen und Geschenkartikeln zu entdecken, in diesem Jahr in den Farben Silber, Weiß und Rot. „Neben dem klassischen Weihnachtsschmuck ist alles gefragt, was die eigene Wohnung gemütlicher und auch wärmer macht“, sagt Barbara Heller und zeigt auf Kuscheldecken und Fellkissen.

Die dritte Runde steht bevor

Etwas ruhiger geht es in den Modegeschäften auf dem Marktplatz zu, in denen die Kundinnen den langen Einkaufsabend nutzen, um sich ausgiebig beraten zu lassen und sich modisch auf den kalten Winter vorzubereiten. Stark im Trend sind warme Jacken und kuschelige Pullover. Nachdem viele Menschen nicht mehr so oft im Homeoffice sind wie in der Coronazeit, kommt jetzt die Lust zurück, sich wieder schicker zu kleiden.

Und zum Ausgehen gibt es nun ja auch wieder viele Gelegenheiten: Allein am Wochenende war unter anderem in Ditzingen, Korntal, Weissach, Renningen und Weil der Stadt Weihnachtsmarkt. Das Leonberger Adventsdörfle geht am kommenden Wochenende in die dritte Runde.