In der Lichtensteinstraße in Ditzingen hebelten die Unbekannten das Fenster eines Containers auf und entwendeten Baumaschinen im Wert von rund 6000 Euro. Gleich zwei Container wurden in der Straße „An der Lehmgrube“, ebenfalls in Ditzingen, gewaltsam geöffnet. Mehrere Baumaschinen wurden gestohlen, deren Wert auf etwa 5500 Euro geschätzt wird. In der Heimerdinger Straße in Hirschlanden wurde die Zugangstür eines Baucontainers aufgebrochen und Bauchmaschinen im Wert von etwa 10 000 Euro gestohlen.