In der Nacht zum Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in ein Spielcasino in der Bahnhofstraße in Weissach eingebrochen. Gegen 4.10 Uhr hebelten die Einbrecher ein Gitterfenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Dort brachen die Unbekannten mehrere Spielautomaten auf und entwendeten aus diesen Münzgeld in bislang unbekannter Höhe. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 71 52 / 99 91 00 entgegen.