In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten eines Cafés in der Plangasse in Weil der Stadt verschafft. Ersten Ermittlungen zufolge wurden im Verkaufsraum und in der Backstube sämtliche Schubladen und Schränke durchsucht sowie Bargeld aus zwei Geldkassetten des Kassenbereichs entwendet. Laut Polizei handelt es sich dabei um einen dreistelligen Betrag. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 zu melden.