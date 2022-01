Weil der Stadt - In der Zeit zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, sind von einer Baustelle in der Döffinger Straße in Schafhausen mehrere Arbeitsgeräte gestohlen worden. Laut der Polizei verschafften sich die unbekannten Täter vermutlich über einen Spalt neben der Bautüre Zutritt zum Rohbau. Im Obergeschoss des Hauses entwendeten sie unter anderem ein Rührgerät und eine Flex. Der Wert der Geräte beläuft sich der Polizei zufolge auf rund 800 Euro. Das genaue Diebesgut ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt, Telefonnummer 0 70 33 / 5 27 70, entgegen.