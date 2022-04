20 bis 30 Kompletträder – also Autoreifen mitsamt Felgen – sind am Wochenende aus dem Lagerraum eines Autohauses in der Merklinger Straße in Weil der Stadt gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Der Einbruch ereignete sich demnach in der Zeit zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Der Wert des Diebesguts wird auf 2000 bis 3000 Euro geschätzt.