Einbruch in Weil der Stadt Unbekannter stiehlt Jacke und Schuhe

Weil der Stadt - In der Nacht auf Freitag ist ein noch unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Kellereigasse in Weil der Stadt eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich Zugang zum Inneren des Hauses, indem er das Schloss der Eingangstür manipulierte. Er begab sich in das Obergeschoss und entwendete dort eine schwarze Damenjacke sowie zwei Paar neue Sportschuhe im Wert von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0 70 33 / 5 27 70 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.