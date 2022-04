In einem Einfamilienhaus in der Hofackerstraße in Rutesheim ist am Samstagabend eingebrochen wurde. Zwischen 17.30 Uhr und 22.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster Zugang zum Haus. Im Inneren durchsuchte er Räume und Schränke und flüchtete anschließend mit laut Polizei noch undefiniertem Diebesgut. Der Schaden kann deshalb noch nicht beziffert werden.