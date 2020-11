Renningen - Die Polizei sucht eine Frau oder einen Mann, der oder die am Freitagnachmittag in eine Wohnung in der Renninger Bahnhofstraße eingebrochen ist. Zeugen sollen sich unter 0 71 59 / 8 04 50 melden. Zwischen 14 und 17 Uhr hat der Täter die Hintertüre aufgehebelt und ist in die Wohnung eingebrochen. Dort hat er einen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen und in der Wohnung einen Schaden von 1000 Euro verursacht.