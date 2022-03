Renningen - Der Lärm war den Einbrechern dann doch nicht geheuer: Eine Alarmanlage war angegangen, als Unbekannte in der Nacht zum Samstag in einer Firma in der Rosine-Starz-Straße in Renningen eine Scheibe einschlugen. Zuvor hatten sie laut der Polizei vergeblich versucht, ein Fenster aufzubrechen.