Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Sportheim im Lehninger Weg in Münklingen eingedrungen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob die Täter etwas entwendeten und wie hoch der verursachte Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Weil der Stadt, Telefonnummer 0 70 33 / 5 27 70, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.