Leonberg - Ein Einbruch in einer Gaststätte in Eltingen beschäftigt derzeit das Leonberger Polizeirevier. Laut der Polizei hebelten unbekannte Täter zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 10.20 Uhr, eine Seitentür des Gebäudes in der Glemseckstraße auf.