Einbruch in Leonberg Wurden die Kanarienvögel gestohlen?

Leonberg - In der Nacht zum Dienstag sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Leonberger Stadtparks eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, befand sich in der Wohnung ein großer Vogelkäfig, den die Unbekannten auf den Balkon stellten. In dem Käfig waren sieben Kanarienvögel, die nun weg sind. Ob sie gestohlen oder freigelassen wurden, ist derzeit noch unklar.