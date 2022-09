Bei einem Einbruch in ein Friseursalon in Höfingen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere hundert Euro erbeutet worden. Wie die Polizei berichtet, hatten ein oder mehrere Täter ein Fenster des Salons in der Pforzheimer Straße aufgehebelt und sich auf diese Weise Zutritt in das Gebäude verschafft.