Einbruch in Leonberg Täter stehlen Geld aus Casino

Leonberg - In der Nacht zum Samstag ist eine Spielhalle in der Eltinger Straße in Leonberg zum Tatort eines Einbruchs mit Diebstahl geworden. Zwischen Mitternacht und etwa 6 Uhr morgens nutzten unbekannte Täter den Schutz der Dunkelheit und drangen über eine Seitentüre gewaltsam in das Casino ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten der Spielhalle und entwendeten schließlich Bargeld aus einer Schublade. Wie viel Bargeld insgesamt gestohlen wurde, ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Dienststelle unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 in Verbindung zu setzen.