Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 0.30 Uhr, und Montag, 18 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Saalstraße in Korntal eingedrungen und haben ein teures Mountainbike gestohlen. Wie die Täter ins Treppenhaus gelangten, ist bislang nicht bekannt, heißt es von der Polizei. Aus den Kellerräumen entwendeten die Täter ein silber-schwarzes Elektromountainbike der Marke „Haibike“ im Wert von rund 4000 Euro und machten sich davon. Der Polizeiposten Korntal-Münchingen nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07 11 / 8 39 90 20 entgegen.