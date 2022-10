Auf harte Sachen hatte es ein Einbrecher abgesehen, der zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, die Pizzeria in der Talstraße in Korntal eingedrungen war. Der Täter riss einen Rollladen aus der Halterung und brach anschließend das dahinterliegende Fenster auf. So gelangte er in die Küche.