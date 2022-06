Einbruch in Gerlingen Erneut Baucontainer aufgeknackt

In den vergangenen Monaten ist es im Kreis Leonberg immer wieder zu ähnlichen Vorfällen gekommen. Im Mai erst hatten Unbekannte zwei Container in Leonberg aufgebrochen und eine Arbeitsmaschine und Kabeltrommeln entwendet. Im April hatten es die Diebe auf gleich sieben Container im Leonberger Haldengebiet abgesehen. Auch im Strohgäu und in Rutesheim kam es zu ähnlichen Diebstählen.