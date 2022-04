Einbruch in Friolzheim Diebe wollen Supermarkt-Tresor knacken

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, zwischen 2 und 3 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Supermarkt mit angrenzender Bäckerei in der Leonberger Straße in Friolzheim eingebrochen. Im Inneren bahnten sie sich ihren Weg zu den Büroräumen von Supermarkt und Bäckerei und machten sich dort mit Gewalt an den jeweiligen Tresoren zu schaffen. Ob die Einbrecher aus den Geldschränken tatsächlich etwas stehlen konnten, ist laut Polizei aktuell noch ungeklärt.