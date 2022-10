Bislang Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag in ein Bürogebäude in der Hertichstraße in Leonberg-Eltingen eingestiegen. Die Täter verschafften sich, so vermutet die Polizei, über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren hebelten sie weitere Türen auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, in welchem sich Bargeld, Fahrzeugschlüssel sowie einige Dokumente befanden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 entgegen.