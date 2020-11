„Ein Stück weit etwas zurückgeben“ Der Tafelladen Weil der Stadt bittet um Spenden

Was brauchen Sie am dringendsten?

Alles, was haltbar ist und nicht gleich nächste Woche abläuft, also neben Mehl und Nudeln beispielsweise Zucker, Öl und Waschmittel, aber auch Kaffee und Kakao. Und auch Drogerieartikel.

Wie ist im Tafelladen die Situation zurzeit? Am Anfang der Pandemie gab es ja zu wenige Ehrenamtliche, weil viele von ihnen zur Risikogruppe zählen.

Mittlerweile sind wir wieder voll besetzt und haben deshalb wieder vier Tage pro Woche offen. Bis auf zwei bis drei Helfer sind auch alle unsere rund 70 Ehrenamtlichen an Bord und engagieren sich.

Suchen Sie weitere Ehrenamtliche?

Klar, wer sich für unsere Arbeit interessiert, darf sich jederzeit bei mir melden. Immer mal wieder fällt jemand aus, deshalb führen wir Wartelisten.

Wie funktioniert das Einkaufen in Ihrem Laden zurzeit?

Wir lassen nur vier Kunden gleichzeitig in den Laden, um die Abstände einhalten zu können. Innen sind wir natürlich ausgerüstet mit Spuckschutz und Absperrbändern, das funktioniert sehr gut.

Können Sie trotzdem genügend Kunden versorgen?

Ja. Alle Kunden, die bis zur Schließzeit kommen, werden auch bedient, auch wenn wir dann eben mal noch eine halbe Stunde dranhängen müssen. Bei uns wird niemand nach Hause geschickt.

Merken Sie schon, dass wegen der Corona-Pandemie manche in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen?

Das ist schwierig zu sagen. Wenn jemand zu uns kommt, fragen wir nicht nach, warum er Arbeitslosengeld bezieht. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind manche Kunden weggeblieben, aber auch welche neu dazugekommen. Unter dem Strich leben nach wie vor etwa 450 bis 500 Menschen von unserem Tafelladen.

Sind Sie jetzt optimistisch, dass Sie genügend Sachspenden bekommen?

Ja! Den Aufruf haben wir an alle Mitarbeiter weitergeleitet, viele haben ihn jetzt sogar in ihrem Whatsapp-Status. Im Frühjahr hatten wir ja zwei Wochen geschlossen. Als wir wieder aufgemacht haben, hatten wir schon mal zu Sachspenden aufgerufen, und das kam damals super an. Viele haben sogar gesagt: Macht das doch öfter, wir helfen gerne.

Wenn Sie sich mit den Spendern unterhalten: Was sagen die Ihnen, warum helfen die Leute?

Sie sagen, dass sie etwas beitragen möchten, weil es ihnen so gut geht. Da wollen sie ein Stück weit etwas zurückgeben.

Wer Lebensmittel und Drogerieartikel spenden möchte, kann das beim Tafelladen Weil der Stadt (im Spital) abgeben am Freitag, 27. November, von 16 bis 18 Uhr und am Montag, 30. November, von 16 bis 18 Uhr.