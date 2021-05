Gefängnis in Heimsheim Emily ist die neue Spürnase der JVA

Nun hat die JVA Heimsheim kein spezielles Problem mit Handys. Warum also ist Emily ausgerechnet hier stationiert? Wie die anderen vier Hunde ist sie nicht allein für ihren Basisstandort zuständig. Vielmehr können alle fünf Hunde an allen JVA-Standorten in Baden-Württemberg eingesetzt werden. Und da Emily der einzige Handy-Spürhund ist und somit auch mal an entlegene Standorte geschickt werden kann, bot sich Heimsheim aufgrund seiner zentralen Lage und der guten Anbindung zur Autobahn an. Auch hatte die JVA mit Florian Weiner bereits einen kompetenten Hundetrainer im Team. „Er war dafür prädestiniert“, erklärt Frank Jansen.