23. Januar: Die Fußballer der SKV Rutesheim müssen sich auf Trainersuche begeben. Noch bevor das erste Rückrundenspiel in der Verbandsliga angepfiffen wird, hat Rolf Kramer dem Verein mitgeteilt, dass für ihn am Saisonende Schluss ist. Das Rutesheimer Urgestein macht seine achte Saison als Coach der ersten Mannschaft voll. In sechs Jahren Landesligazugehörigkeit kam die SKV fünfmal unter die Top vier. Meisterstück war der Aufstieg in die Verbandsliga. Der Nachfolger steht noch im Januar mit Jens Eng, der in seiner Aktiven-Zeit auch schon das Rutesheimer Trikot getragen hat, fest.