Altkreis Leonberg - Aufstieg knapp verpasst: Die Handballer des SV Leonberg/Eltingen werden Vizemeister in der Württembergliga, punktgleich mit dem Titelträger SV Fellbach. Der TSV Heimerdingen schreibt hingegen Geschichte: Erstmals in der Vereinshistorie steigen die Fußballer in die Verbandsliga auf.