Ein Rundweg durch die Ortsgeschichte Die Rutesheimer gehen an ihre Grenzen

Sie mussten feststellen, dass direkt auf der Grenze nicht immer ein Weg vorhanden oder nicht begehbar ist. „Da steht so manches Brombeerdickicht oder hohes Brenneselgestrüpp.“ Also haben sie einen Rundweg abgesteckt, der 19 Kilometer lang ist und an so vielen Grenzsteinen wie möglich vorbeiführt. Für die Planung hinzugezogen haben sie Franziska und Maximilian Wrobel. Gedacht haben sie auch an Zugangswege von der Stadtmitte. „Weil es ein durchgängiger Rundweg ist, der auf breiten Forstwegen in Grenznähe und zum Teil direkt an der Grenze verläuft, kann man aber von überall einsteigen“, meint Johannes Jörgens.

Weg bekommt ein eigenes Logo

Und dann kommt wieder Karin Momberger ins Spiel. Da sind nämlich die vielen Geschichten und Sagen zu den Flurnamen oder die Naturphänomene am Wegesrand, die sie faszinieren. Die sollen nun auf 19 Informationstafeln erzählt und erläutert werden. Bei der grafischen Gestaltung hat sie sich professionellen Beistand von der Rutesheimer Designerin und Innenarchitektin Bianca Brinner geholt.

Das Markierungssymbol des Rundgangs wird ein Logo mit dem Schriftzug Rutesheimer Grenzweg sein sowie eine stilisierten Rute, ähnlich wie auf einigen Grenzsteinen. Der Grenzweg ist mit einem roten Symbol gekennzeichnet, die Zugangswege haben ein blaues. Die Markierung wird nach den Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes angebracht – immer an Wegkreuzungen.

Im Frühjahr gehts los. Die Markierungsplaketten bringt der Schwäbischen Albverein ehrenamtlich an. Wo Hilfe nötig ist, springt der städtische Bauhof ein. Geplant ist auch ein Flyer mit der Übersichtskarte, der Wegbeschreibung sowie einer Kurzfassung und den Standorten der Hinweistafeln. Alles in allem soll das rund 8000 Euro kosten.

Mit viel Lob und Anerkennung für das beispielhafte Engagement haben die Mitglieder des Verwaltungsausschusses das Geld bereitgestellt. Mit der Anregung von Christina Almert (CDU), einen solchen Rundweg auch für Perouse ins Auge zu fassen. „Jetzt bin ich aber platt, Ehrenamtliche bringen auch noch Geld für uns mit“, verschlug es Bürgermeisterin Susanne Widmaier fast die Sprache. Johannes Jörgens und Hanspeter Angele hatten nach ihrem Auftritt im Gemeinderat nämlich noch einen Spendenscheck für die örtliche Sozialstiftung dabei.