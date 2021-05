Ein Präsent für Renningen Vor die Mediathek kommt ein kleiner Glockenturm

Während Monika Breitweg (Grüne) alle Standorte ablehnte und Kritik an dem Geschenk äußerte, das ihr nicht vermittelbar sei und „so ein Wohlstandsverhalten“ zeige, bekräftige Resi Berger-Bäuerle (Frauen für Renningen), dass man das Abschiedsgeschenk des Pfarrers annehmen müsse und dass es auf dem Platz vor der Mediathek gut wirken werden.

Schließlich stimmte der Rat bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen für die nordwestliche Ecke des Mediathek-Vorplatzes als Standort. Faißt dankte Pfarrer Pitzal für „das außergewöhnliche Geschenk an seine Stadt“. Dieses sei ein „Gewinn für die Stadt“ und eine Bereicherung für den Platz. Eventuell könne man dies, falls die Pandemie-Bedingungen es zulassen, zum Jahrestag des Priesterjubiläums am 4. Juli mit einem kleinen Festakt begehen. Die Firma Perrot in Calw, die Turmuhren und Läuteanlagen produziert, stellt jetzt den Turm samt Glocken her.

Wie oft das Geläute zu hören sein wird, kann die Stadt selbst festlegen, ebenso die Melodie. Vor dem Rathaus in Sindelfingen gibt es eine ähnliche Anlage, die derzeit an Wochentagen drei Mal und am Wochenende vier Mal läutet. Für die Renninger Stadtverwaltung ist der Klang der Glocken mindestens einmal täglich denkbar – außerhalb der üblichen Schulzeiten.