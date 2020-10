Ein hilfreiches „Blutvergießen“ Das JRK schminkt Wunden zu Trainingszwecken

Offene Verletzungen kühlen

Der Umgang mit Verletzungen ist immer individuell. Was im einen Fall hilfreich ist, kann im anderen schlimme Folgen haben. „Was man aber bei offenen Verletzungen immer machen kann, das ist kühlen“, erklärt Emil Hermann. „Dadurch verengen sich die Gefäße, und es fließt weniger Blut.“ Die Wunde steril abzudecken, sei ebenfalls nie verkehrt.

Gleichzeitig weiß Emil Hermann auch um viele Missverständnisse, die mit der Erstversorgung von Verletzungen zusammenhängen. Der Klassiker ist das Nasenbluten. „Früher hat man gesagt: Den Kopf in den Nacken legen. Aber das ist ganz schlecht, weil man das Blut dann schluckt.“ Stattdessen den Kopf nach vorne übers Waschbecken halten und warten, bis die Blutung aufhört.

„Bei Verletzungen durch Fremdkörper ist es außerdem ganz wichtig, diese niemals rauszuziehen“, sagt Emil Hermann. Egal ob Nagel, Messer oder Scherbe: Oft verschließt der Gegenstand noch Gefäße, die aufgerissen werden, sobald der Gegenstand entfernt wird. „Das darf erst im Krankenhaus gemacht werden.“

Ein weiteres Fehlurteil betrifft Verbrennungen. „Bei kleinen Verbrennungen, wenn man zum Beispiel an den heißen Herd kommt, hilft es, die Haut leicht zu kühlen“, so Hermann. Wobei das Wasser nicht zu kalt sein darf. „Bei großflächigen Verbrennungen, auch mit Blasenbildung, wenn man sich zum Beispiel den kompletten Arm verbrüht hat, dann sollte man keinesfalls kühlen.“ Denn sonst kühlt der ganze Körper zu stark aus.

Erst Wachs, dann Puder, dann Farbe

Und wie schminkt man nun am besten eine Wunde? „Im Fall einer Schnittverletzung starten wir mit dem Dermawachs. Das tragen wir auf die Stelle auf, wo die Wunde hin soll.“ Hermanns Tipp: „Wenn das Wachs warm wird, glänzt es, daher pudern wir etwas nach, damit es sich an den Hautton anpasst.“ Mit einem Spatel wird dann, je nach Art der Verletzung, ein Riss in das Wachs gezogen. „Dabei sollte man immer vorsichtig sein, dass man den Geschminkten nicht wirklich noch verletzt.“

Dann fängt er an, mit Puderfarben – im Unterschied zu Fettfarben, die später erst zum Einsatz kommen, – um die verletzte Stelle zu schminken und so die Rötung der Haut zu simulieren. „Man kann auch ein bisschen blau dazunehmen, um dem Ganzen etwas mehr Tiefe zu verleihen.“ Danach benutzt er die dickflüssigen Fettfarben, auch hier rot und blau, um sie um die „Wunde“ zu verteilen. Nun kommt der Fremdkörper zum Einsatz, der die Wunde verursacht hat. Bei einer echten Verletzung kann das zum Beispiel eine Glasscherbe sein oder ein Nagel. Beim Schminken gilt erneut: Keine Verletzung riskieren, also auf jeden Fall Plastik verwenden und kein echtes Glas, betont Hermann. Der Fremdkörper wird vorsichtig in das Wachs gesteckt. Zuletzt kommt noch das Kunstblut. „Hier ist es vor allem wichtig, dass man auf die Fließrichtung achtet, damit es realistisch aussieht.“

Kontakt

: Wer sich für die Arbeit des Jugendrotkreuzes in Weil der Stadt interessiert, kann sich an jugendrotkreuz@drk-weilderstadt.de wenden oder sich im Internet auf www.drk-weilderstadt.de informieren.