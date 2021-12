Ein Herz fürs Olgäle Lebkuchenherzen als Dankeschön

Den Mitarbeitern des Klinikums Stuttgart sollen die Lebkuchen in Herzform den stressigen Alltag ein wenig versüßen. „Ein besonderer Dank geht dabei an Bäckermeister Rainer Zachert von der Bäckerei Zachert in Leonberg. Er hat die Lebkuchen für diese Aktion gespendet“, freut sich Degl. „Wir von der Aktion ,Ein Herz fürs Olgäle’ sprechen dem gesamten Personal vom Klinikum Stuttgart Respekt und Anerkennung für ihre tägliche Arbeit aus.“ Direktionsassistentin Feven Assefaw vom Pädiatrisch-Onkologischen Zentrum im Olgäle bedankte sich stellvertretend im Namen der Belegschaft und von Privatdozentin Claudia Blattmann, der ärztlichen Direktorin an der Kinderhämatologie im Klinikum Stuttgart.