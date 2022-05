Ein geplatzter Reifen und seine Folgen A 8: Unfall mit fünf Lastwagen

Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei gegen 4.30 Uhr. Ein 42-jähriger Brummifahrer war auf der A 8 vom Dreieck Leonberg kommend in Richtung Stuttgart unterwegs, als plötzlich ein Reifen an einer der Achsen des Sattelaufliegers platzte. Er verließ daraufhin die Autobahn an der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald. Fünf weitere Sattelzugfahrer fuhren in der Folge über die Teile des geplatzten Reifens, die sich über die gesamte Fahrbahnbreite verteilt hatten. Dabei wurden alle fünf Fahrzeuge beschädigt, zwei davon so stark, dass sie zunächst nicht mehr weiterfahren konnten. Einer musste am Ende abgeschleppt werden, bei einem anderen liefen etwa 100 Liter Kraftstoff aus.