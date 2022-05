Der Vorfall ereignete sich laut der Polizei gegen 4.30 Uhr. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die A 8 vom Dreieck Leonberg kommend in Richtung Stuttgart, als plötzlich ein Reifen an einer der Achsen des Sattelaufliegers platzte. Er verließ daraufhin die Autobahn an der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald.