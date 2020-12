Ein Fall für die Leonberger Schlammbrüder Der Steinkauz ist zurück in Leonberg

Das Projekt entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte. Die Steinkauzpopulation im Kreis Ludwigsburg wuchs und wuchs. Auch die schweizerische Vogelwarte Sempach wurde aufmerksam und hat mit der Ausrüstung der Vögel mit Sendern interessante Erkenntnisse für die Wiederansiedlung des Steinkauzes in der Schweiz gewonnen.

Über 300 Brutpaare und 882 junge Käuze

Immer mehr Nisthilfen wurden angebracht, und die Erfahrungen mit Nesträubern führten zu laufenden baulichen Verbesserungen der Niströhren. Im Jahr 2020 waren es schon 767 Niströhren, die von über 300 Brutpaaren bewohnt waren. 882 junge Käuze flogen aus.

Für die Region rund um Leonberg ist das Foge-Mitglied Roland Krebs verantwortlich. Wenn ihm die Steinkäuze Zeit lassen, ist er auch noch im Nabu Leonberg aktiv. Er gehört seit drei Jahren zu den Unterstützern von Herbert Keil und hat mittlerweile auch in Radolfzell die Erlaubnis zur Beringung erworben.

Im Jahr 2020 gab es in 20 Leonberger Niströhren (in Höfingen, in Leonberg auf der Nordseite des Engelberges und in Gebersheim) insgesamt zehn Brutpaare. Insgesamt 24 Jungvögel konnten von Roland Krebs beringt werden.

Niströhren in Eltinger Streuobstwiesen

„Was lag also näher, als diesen Anfangsbestand nach Eltingen zu erweitern“, spricht Michael Kast für die Schlammbrüder. Die Umweltgruppe des Bürgervereins Eltingen hat sich dies dann auch gleich zur Aufgabe gemacht. Dietrich Trachte baute nach den Vorgaben der Foge sechs Niströhren, die in Zusammenarbeit mit Roland Krebs in Eltinger Streuobstwiesen auf geeigneten Bäume angebracht wurden.

„Und diese werden nicht die letzten sein. Allerdings ist es nicht leicht, einen geeigneten Baum in guter Umgebung zu finden und dann auch noch den Besitzer zu ermitteln, damit dieser sein Einverständnis geben kann“, haben Michael Kast und die Umweltschützer festgestellt. Ziel sei es, auf allen geeigneten Flächen in Eltingen dem Steinkauz eine Nistgelegenheit zu bieten. „Zunächst wird es spannend sein, im nächsten Jahr festzustellen, ob es schon die ersten Bruterfolge gibt“, hoffen die Eltinger auf interessierte „Mieter“ für ihre Niströhren.