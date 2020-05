Ein Ditzinger in der Hallertau Aus der Promiwelt raus aufs Hopfenfeld

Am Tag der Veranstaltung selbst, ist auch er mittendrin, „auf der Veranstaltungsfläche“, wie es der Ditzinger formuliert. Er ist wie in der Vorbereitung weiterhin Ansprechpartner für das Management. Sein wichtigster Begleiter während der Veranstaltung: das Funkgerät.

Die Veranstaltungstage sind lang, die Nächte kurz. Zum Ausglich fährt Groshaupt Rad, und er läuft. Sein Interesse am Sport hatte den jungen Mann unter anderem im Jahr 2018 als Helfer zu den Olympischen Spielen in Brasilien geführt. Er hatte sich in einem monatelangen Bewerbungsverfahren durchgesetzt, um bei den Tennisspielern Wasserflaschen zu füllen und Handtücher zu tauschen. Er hatte seinen Bachelor in Hospitality Management gerade gemacht. Dabei hatte er gelernt, was Gästebetreuung bedeutet, nicht nur in der Hotellerie.

Auf das Studium folgte die erste Tätigkeit in einem Restaurant in Landshut. Er hatte die Betriebsleitung inne. „Ich habe in sehr kurzer Zeit extrem viel gelernt“, erzählt Groshaupt. Doch nach knapp zwei Jahren zog es ihn weiter, er wollte mehr von der Vielfalt erfahren, die sein Studium ihm fachlich geboten hatte. So kam er zu DO & CO, einem weltweit agierenden Catering-Unternehmen.

Weil das Coronavirus den weitgehenden Stillstand in der Veranstaltungsbranche erzwang, gibt es auch für Groshaupt in diesem Bereich nichts zu tun. Über die Internetplattform www.daslandhilft.de. fand er übergangsweise ein anderes Betätigungsfeld. Er arbeitet in der Hallertau mit anderen auf einer 40 Fußballfelder großen Fläche, zwischen 40 000 Hopfenpflanzen, die an Drähten hochgebunden werden. Fünf Helfer machen die Stammgruppe aus. „Aber sehr viele kommen und packen es dann einfach nicht mehr“, erzählt Groshaupt. Die Fluktuation sei groß.