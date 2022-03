Ein besonderes Malbuch Das Leben hinter der Zeichnung

Das Rutesheimer Rathaus – erstmals erwähnt um 1514 – brannte am 30. Juni 1837 komplett nieder und wurde 1838 neu errichtet. Ab 1879 wurde es Heimat der neu gegründeten Freiwilligen Feuerwehr. Nach den Plänen des Architekten Dongus wurde 1953 das Erdgeschoss ausgebaut und die Vorderseite erhöht. 1977 zog die Verwaltung in das neu gebaute Rathaus, 1978 die Christian-Wagner-Bücherei. 1984 wurden baulich die alten Bögen wieder hergestellt. Das Haus, das sich in der Kirchstraße 23 befindet, nutzen heute Vereine, die Sprachhilfe und eine Musikschule.