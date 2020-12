Eichen vertragen Klimawandel besser Unternehmer schenkt Rutesheim 3000 Bäume

Auch in diesem Herbst wollte Porsche über den Verein Trinkwasserwald eine große Fläche (drei bis fünf Hektar) bepflanzen. Doch die gibt es weder im Stadtwald Rutesheim noch im Gemeindewald Weissach. Und so hat Förster Ulrich Neumann mit Trinkwasserwald zwei andere Spender an Land gezogen – die Initiative „Bäume fürs Leben“ mit 3000 Pflanzen und die Deutsche Bank Stuttgart die 1000 Pflanzen auf 0,3 Hektar sponsert. Beide Flächen liegen im Rutesheimer Wald. Zusätzlich finanziert die Bank weitere 3000 Pflanzen im Gemeindewald Weissach.