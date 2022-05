Ehrung in Korntal-Münchingen Von Violine bis Taekwondo

Einzelsportler und Verein gewürdigt

In der Kategorie Violine Solo wurden Aurelia Aldinger, Talya Barak, Naemi Beckmann, Katharina Ginsel, Eleonora Gruber, Maja Rill, Sarah Schnell, Henry Siegel, Carl von Wrochem, Frederik von Wrochem gewürdigt, in der Kategorie Gitarren-Ensemble Daniil Draganov, Alexandros Karagiannopoulos, Tengiz Khonelidze, Lines König, Jannis Mummenhoff, Noah Nauhauser, Karl Rouhana.

In der Sparte Harfen-Ensemble wurde Luis Dietze geehrt, in der Kategorie Klavier und ein Blasinstrument Micha Faude, Daniel Hagen, Hans Schacherer, Mathea Stukenborg, Philina Stukenborg; in der Kategorie Gesang-Vokalensemble wurden Maximilian Arzt, Antonia Esposito, Vivian Feineis, Lara Gieck, Nico Hesse, Alexandros Kragiannopoulos, Chiara Klingel, Nelly Mangold, Lucie Müller, Andreja Popovic, Rahel Proß, Marlene Reichert, Marie Schneider, Janina Thomas und Amelie Vogt gewürdigt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Minister schenken dem Sport mehr Gehör

Bei den Sportlern aus der Stadt waren die Tischtennisspieler Guillaume Bouteille, Paulina Friebe und Muriel Trefz auf die Bühne gerufen worden, außerdem die Taekwondo-Kämpfer Lucie Bossert, Kevin Ebert, Oliver Grein, Vanessa Hahn, Eleen Jordan, Anica Nogolica und Bea Nogolica. Ausgezeichnet wurde auch der gesamte Verein Taekwondo Korntal-Münchingen für sein 25-jähriges Bestehen.